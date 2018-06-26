Сириль Абитбуль: "Рено" становится все сильнее и сильнее"

Глава "Рено" Сириль Абитбуль доволен прогрессом команды по ходу сезона. В последнем "Гран-при Франции" пилоты "Рено" набрали шесть очков.

– Я надолго запомню эту гонку, когда "Формула-1" вернулась во Францию, – цитирует F1i Абитбуля. – Это было удивительно. Мы единственная французская команда в чемпионате, поэтому очень хотели себя проявить. Все с воодушевлением работали, чтобы добиться успеха и порадовать поклонников "Рено". Результатом я доволен. Сайнс мог оказаться выше, но возникли проблемы с мощностью в конце гонки. Это обидно. И у Хюлькенберга периодически возникали проблемы. Но даже при таких обстоятельствах мы показали хороший результат и закрепляемся на четвертом месте в Кубке конструкторов. Нам всего пять очков остается до нашего прошлогоднего результата. Мы становимся все сильнее и сильнее.