Сириль Абитбуль: "Рено" следит за Вандорном"

Глава "Рено" Сириль Абитбуль отметил, что команде интересен пилот "Макларена" Стоффель Вандорн. Он может заменить Карлоса Сайнса, который имеет контракт с "Ред Буллом" и может вернуться в его систему в 2019 году.

– Я не утверждаю, что Вандорн будет в "Рено", потому что до этого далеко, но мы за ним наблюдаем, – цитирует La Dernière Heure Абитбуля. – Когда я думаю о вариантах, обращаю внимание на Вандорна. У него непростая ситуация, хотя я не в курсе деталей. Иногда смена обстановки идет на пользу пилоту. Он был быстрым в более низких классах. Нет причин, по которым это у него потерялось бы. Но когда рядом Алонсо, сложно проявить себя. Особенно в "Макларене" с его проблемами последних лет.