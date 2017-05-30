Сириль Абитбуль: "Рено" нужно, чтобы не только Хюлькенберг набирал очки, но и Палмер"

Глава "Рено" Сириль Абитбуль признал, что в команде не очень довольны формой Джолиона Палмера. Команда нацелилась на пятое место в Кубке конструкторов, но сейчас занимает седьмую позицию, а очки набирает только Нико Хюлькенберг.

– Нам нужно, чтобы оба пилота могли сражаться в первой десятке и набирали очки, – цитирует AFP Абитбуля. – Палмеру сейчас непросто. Мы хотим, чтобы он преодолел сложный этап. Постараемся помочь ему. Хюлькенберг показывает, что машина может попадать регулярно в первую десятку. Но нужна помощь со стороны Палмера в наборе очков. Пока у нас нет никаких скрытых мотивов и планов на будущее относительно Джолиона. Мы в условиях жесткой конкуренции, все оказываются под давлением.