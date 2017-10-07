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16:44 | Формула-1

Сириль Абитбуль: "Расстаемся с Палмером по обоюдному согласию"


Глава "Рено" Сириль Абитбуль подтвердил, что после "Гран-при Японии" британца Джолиона Палмера в команде сменит Карлос Сайнс. Место испанца в "Торо Россо" займет Пьер Гасли, который будет выступать в паре с Даниилом Квятом.

– Мы решили расстаться с Джолионом по обоюдному согласию. Я хочу поблагодарить Палмера за приверженность команде и профессионализм, – цитирует Motorsport Абитбуля. – Джолион помогал нашей команде развиваться после возвращения в "Формулу-1". Мы желаем ему успехов в дальнейшей карьере.

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