16:36 6 февраля | ФОРМУЛА-1

Сириль Абитбуль: "Однажды Хюлькенберг может стать послом "Рено"

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Глава "Рено" Сириль Абитбуль выразил надежду на продолжительное сотрудничество с новичком команды Нико Хюлькенбергом. По его словам, немецкий опытный пилот может помочь команде добиться прогресса.

– Надеюсь, в течение нескольких лет "Рено" и Нико добьются успеха, – цитирует Motorsport Абитбуля. – Но для этого нужно трудиться. Мы хотим сотрудничать с Нико как можно дольше. Это прекрасный пилот, который однажды может стать послом "Рено". Я не согласен с теми, кто считает, что у "Рено" нет амбиций и ресурсов для успеха.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Sandberg

Гонщиком - понятно. Но послом - это как? Разве что пошлет их, если конкурентоспособность не улучшится)

17:21 6 февраля

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