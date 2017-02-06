Сириль Абитбуль: "Однажды Хюлькенберг может стать послом "Рено"

Глава "Рено" Сириль Абитбуль выразил надежду на продолжительное сотрудничество с новичком команды Нико Хюлькенбергом. По его словам, немецкий опытный пилот может помочь команде добиться прогресса.

– Надеюсь, в течение нескольких лет "Рено" и Нико добьются успеха, – цитирует Motorsport Абитбуля. – Но для этого нужно трудиться. Мы хотим сотрудничать с Нико как можно дольше. Это прекрасный пилот, который однажды может стать послом "Рено". Я не согласен с теми, кто считает, что у "Рено" нет амбиций и ресурсов для успеха.