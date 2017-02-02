Сириль Абитбуль: "Новые владельцы "Формулы-1" должны отменить пятничную практику"

Глава "Рено" Сириль Абитбуль считает, что новые владельцы "Формулы-1" в будущем изменят формат гоночного уик-энда. По его словам, необходимо отменить две сессии свободных заездов в пятницу.

– Liberty Media потребуется несколько месяцев, чтобы проанализировать ситуацию, – цитирует Auto Hebdo Абитбуля. – А потом они выразят свое мнение на этот счет. Я считаю, что нынешний формат уик-энда должен измениться. Пятничная практика не играет никакой роли. Мы должны обдумать формат, потому что есть способы сделать "Формулу-1" более динамичной, при этом не влияя на структуру команд и не вливая дополнительные деньги.