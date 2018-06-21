Сириль Абитбуль: "Мы рады за "Ред Булл" и "Хонду"

Глава "Рено" Сириль Абитбуль ожидал, что "Ред Булл" может отказаться от продления контракта на поставку двигателей. Австрийская команда объявила, что с 2019 года она будет пользоваться моторами "Хонды".

– Это подтверждение новостей, которые ожидались почти год, – цитирует L’Equipe Абитбуля. – Наш контракт заканчивается в конце года. И нам нужен был четкий ответ, чтобы строить планы. Но я не считаю, что наш разрыв получился плохим. Я предпочту сказать, что это логическое продолжение ситуации. Когда мы вернулись в "Формулу-1" в качестве заводской команды, стало понятно, что наши пути расходятся. Мы рады за "Ред Булл", который нашел себе поставщика. Рады и за "Хонду", которая обеспечила себе клиента. Нам просто нужен был ответ, поэтому мы оказывали небольшое давление. Благодарен за быстрый ответ.