18:03 31 января | ФОРМУЛА-1

Сириль Абитбуль: "Цель "Рено" - опередить "Торо Россо"

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Глава "Рено" Сириль Абитбуль отметил, что цель его команды на предстоящий сезон – опередить "Торо Россо" в Кубке конструкторов. В прошлом сезоне итальянская команда опередила французскую на 55 очков.

– Это будет переходный сезон, но мы уже должны ставить конкретную цель, – цитирует Auto Hebdo Абитбуля. – Мы намерены продемонстрировать свою способность расти и бороться с конкурентами. Нам нужно обойти "Торо Россо". Это настоящий маленький вызов. Хотим, чтобы отставание в среднем от лидеров было сокращено раза в два.

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Материалы REN-TV

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