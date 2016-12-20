17:48 | ФОРМУЛА-1

Симондс решил досрочно покинуть "Уильямс"

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Технический директор "Уильямса" Пэт Симондс принял решение уйти в отставку. Как сообщает F1i, контракт 63-летнего специалиста истекал в конце 2017 года, однако он решил уйти со своего поста досрочно. По данным источника, Симондс хочет закончить свою карьеру в автоспорте и заняться семьей.

Ранее сообщалось, что заменить Симондса могут Пэдди Лоу из "Мерседеса" или Джеймс Ки из "Торо Россо", но предполагалось, что замена произойдет после окончания следующего сезона.

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