"Сильверстоун" может отказаться от "Гран-при Великобритании"

Руководство "Сильверстоуна" рассматривает возможность отказа от проведения "Гран-при Великобритании" в связи с высокими расходами, сообщает ITV News. Британский клуб автогонщиков, который является владельцем трассы в Нортгемптоншире и выступает в качестве промоутера этапа "Формулы-1", направил своим участникам письмо с предупреждением о потенциальном риске в случае дальнейших убытков. Несмотря на успех от проведения гонки 2016 года, которая собрала 139 тысяч болельщиков, "Сильверстоун" продолжает терпеть финансовые потери.