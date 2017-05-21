Сильверстоун хочет отказаться от проведения "Гран-при Великобритании"

Исполнительный директор автодрома в Сильверстоуне Стюарт Прингл подтвердил, что трасса может отказаться от проведения "Гран-при Великобритании". Контракт на проведение этапа подписан до 2026 года, но он может быть расторгнут в связи с высокими убытками, которые несут организаторы гонки. В 2015 году убытки составили от 2 до 4 миллионов фунтов стерлингов, и с каждым годом они увеличиваются, поскольку правительство Великобритании никак не поддерживает автодром.

– Мы ясно дали понять руководству "Формулы-1", что не можем продолжать принимать гонки в таких условиях, – цитирует The Guardian Прингла. – Каждый год мы продаем все билеты, но доходы не покрывают затрат. У новых владельцев "Формулы-1" есть интересные идеи, и мы открыты для них. Но разработка их может занять целые годы, а у нас нет такого времени.