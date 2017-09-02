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11:08 | ФОРМУЛА-1

Штраф Риккьярдо вырос до 25 мест на стартовой решетке

Пилот "Ред Булла" Даниэль РИККЬЯРДО. Фото AFP
Пилот "Ред Булла" Даниэль РИККЬЯРДО. Фото AFP
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Пилот "Ред Булла" Даниэль Риккьярдо получил дополнительный штраф на старте "Гран-при Италии". Ранее стало известно, что на машине австралийца будут заменены элементы двигателя, из-за чего он лишится 20 позиций. В команде решили заодно заменить и коробку передач, что прибавило еще пять позиций штрафа.

Также на 15 мест оштрафован его партнер по команде Макс Ферстаппен, гонщик "Торо Россо" Карлос Сайнс – на 10 позиций, а пилот "Макларена" Фернандо Алонсо – на 35 мест.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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george64

В-общем, герой дня известен. Ждем Рика, как обычно, на подиуме. ))

11:33