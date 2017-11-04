Шарль Леклер: "Не знаю, что еще можно сделать, чтобы показать готовность к "Формуле-1"

Пилот молодежной программы "Феррари" Шарль Леклер отметил, что сделал все возможное для попадания в "Формулу-1". Монегаск в нынешнем сезоне выиграл "Формулу-2" и рассматривается как основной кандидат на место в "Заубере".

– Когда вы выигрываете "Формулу-2", то не можете большего сделать для попадания в "Формулу-1", – цитирует F1i Леклера. – Я не знаю, что еще можно сделать, чтобы показать готовность к "Формуле-1". Поэтому надеюсь, что у меня будет шанс. Лет восемь назад моя психология была самым слабым моим местом. А сейчас это самое сильное, что у меня есть. Я выдержал непростые удары, которые меня настигали в последние два года. Они помогли мне повзрослеть и стать более зрелым человеком.