Шарль Леклер: "Не испытываю нервозности от перехода в "Феррари"

Пилот "Заубера" Шарль Леклер отметил, что не нервничает перед переходом в "Феррари". Монегаск в следующем сезоне будет выступать за итальянскую команду.

– Я не склонен нервничать, – цитирует F1Today Леклера. – Есть напряженность, адреналин, но я бы не назвал это нервозностью. Думаю, я могу справиться с давлением. Не чувствую его. Это мой характер. Кто-то говорит, что в "Феррари" все на другом уровне, но я не воспринимаю этого. Сосредоточен на себе и всегда стремлюсь показать максимум. Если я не буду достаточно хорош, то "Феррари" от меня откажется. И это мне понятно. Вот как я вижу ситуацию. Если буду хорош, заслужу право остаться в команде.