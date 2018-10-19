Шарль Леклер: "Не буду приходить в "Феррари" ради роли второго пилота"

Пилот "Заубера" Шарль Леклер отметил, что не будет мириться с ролью второго пилота в "Феррари". Со следующего сезона монегаск будет в этой команде партнером Себастьяна Феттеля.

– Во всех командах сезон оба пилота начинают на равных, – цитирует F1i Леклера. – С равными шансами побороться за титул. По ходу сезона кто-то вырывается вперед. И тогда для отстающего нормально помогать своему вырвавшемуся вперед товарищу. Я буду так делать, если окажусь в этой ситуации. Но сразу присоединяться к команде как второй пилот я не стану.