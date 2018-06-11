Шарль Леклер: "Десятое место - лучшее, на что мы могли рассчитывать"

Пилот "Заубера" Шарль Леклер остался доволен десятым местом в гонке "Гран-при Канады". Монегаск набрал уже десять очков в семи гонках.

– Я не мог быть счастливее, – цитирует Sky Sports Леклера. – Все складывается как нельзя лучше, хотя эта гонка была довольно сложной. Мы извлекли уроки после гонки в Монако, хорошо поработали, потому что десятое место – лучшее, на что мы могли рассчитывать. Возникли в какой-то момент проблемы с тормозами. Как и в Монако. Но команда быстро решила проблему. Очень горжусь командой.