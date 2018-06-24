Шарль Леклер: "Было бы честью выступать за "Феррари"

Пилот "Заубера" Шарль Леклер признался, что не думает о продолжении карьеры в "Феррари". Ранее появилась информация, что монегаск в следующем году может сменить Кими Райкконена в итальянской команде.

– Я не думаю сейчас об этом, – цитирует AFP Леклера. – Конечно, любой гонщик мечтает однажды сесть за руль "Феррари". Я не исключение. Но мне не нужно думать о том, что произойдет в следующем сезоне. Я должен сосредоточиться на нынешнем сезоне, потому что впереди много работы. А потом для меня было бы честью выступать за "Феррари".