Серхио Перес: "Виртуальная машина безопасности позволила Строллу меня обойти"

Пилот "Форс Индии" Серхио Перес был доволен седьмым местом в домашнем "Гран-при Мексики". Стартовал он с девятой позиции.

– Квалифицировался с низко, но гонку провел хорошо, – цитирует F1i Переса. – Темп поддерживался очень конкурентоспособный. Очень неудачно появилась виртуальная машина безопасности. Это съело мое преимущество, позволило Строллу обойти меня. Я бы вполне мог стать шестым. Но я рад, что мы достигли главной цели и стали четвертыми в Кубке конструкторов. Для меня это был особый день, поскольку я выступал перед своими фанатами. Должен их поблагодарить.