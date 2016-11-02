Серхио Перес: "В "Рено" я боролся бы за то же самое, что и сейчас"

Пилот "Форс Индии" Серхио Перес признался, что отклонил предложение "Рено", чтобы в будущем оказаться в еще более сильной команде. "Рено" после этого подписала контракт с его партнером по команде Нико Хюлькенбергом.

– Должно быть, это интересный проект, – цитирует Auto Hebdo Переса. – "Рено" крупный концерн, но "Форс Индия" сейчас на четвертом месте в Кубке конструкторов, и мы понимаем, что путь в первую тройку закрыт. Так что с "Рено" я в лучшем случае боролся бы за то же самое, что и сейчас. А в "Форс Индии" я всем доволен. Эта команда многое сделала для моей карьеры. Я знаю потенциал команды. Учитывая грядущие изменения регламента, я предпочел стабильность. В ближайшие годы хочу управлять машиной, которая сможет выигрывать гонки.