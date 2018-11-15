Серхио Перес: "Результаты Алонсо показывают, насколько все плохо в "Формуле-1"

Пилот команды "Форс Индия" Серхио Перес считает неправильной ситуацию с Фернандо Алонсо. Гонщик "Макларена" в нынешнем сезоне набрал 50 очков и занимает десятое место.

- Один из лучших гонщиков вынужден бороться в середине пелотона, каждый Гран-при пытаясь заработать лишь несколько очков. Это наглядно свидетельствует о том, насколько все действительно плохо в современной "Формуле-1", – цитирует Переса Autosport. – Ведь если дать Фернандо другую машину, то он выиграет чемпионат. Вот так все и есть. Мы все в одной лодке. Но Алонсо хотя бы повезло оказаться по ходу своей карьеры за рулем конкурентоспособной машины и завоевать несколько титулов. Он очень талантливый гонщик и заслужил этот успех. Желаю Фернандо всего наилучшего. Кто знает, может быть, он еще вернется.

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