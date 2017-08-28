Серхио Перес: "Разочарован словами Окона о том, что я хотел его убить"

Гонщик "Форс Индии" Серхио Перес опубликовал два видеоролика в Твиттере, в которых объяснил, что произошло на "Гран-при Бельгии" "Формулы-1". Ранее его напарник француз Эстебан Окон заявил, что был доволен гонкой, пока Серхио не попытался его два раза убить, когда выдавливал с трассы.

– Я очень разочарован комментарием Эстебана Окона, гласящим, что я хотел убить его. Я не из тех людей, кто будет давать глупые комментарии по этому поводу, я хочу сказать правду и двигаться дальше, – отмечает Перес в своем ролике. – Я просто ехал по своей траектории, там не было места для двух машин.

По информации Autosport, в дальнейшем Серхио Пересу и Эстебану Окону может быть запрещено вместе участвовать в гонках.