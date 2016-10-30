Серхио Перес: "Прошу прощения за ошибку и надеюсь, что в гонке порадую болельщиков"

Пилот "Форс Индии" Серхио Перес объяснил причины невыразительного выступления в квалификации "Гран-при Мексики. На домашней трассе гонщие стал лишь 12-м, в то время как его напарник по команде Нико Хюлькенберг показал пятый результат.

– Очень жаль, что мне не удалось попасть в третий сегмент, но я настроен оптимистично и завтра рассчитываю отыграть ряд позиций за счет стратегии, – приводит Autosport слова Переса. – Во втором сегменте мы решили выехать на шинах Soft, чтобы посмотреть, можем ли пройти дальше. Но перед второй попыткой мы перешли на Supersoft. К сожалению, я допустил небольшую ошибку на последнем круге, что лишило меня шансов на попадание в первую десятку.

Я просто заблокировал передние колеса в первом повороте и выехал за пределы трассы. Прошу прощения за ошибку и надеюсь, что завтра в гонке смогу порадовать болельщиков.

Хорошая новость заключается в том, что мы добились определенного прогресса между финальной тренировкой и квалификацией. У нас высокий гоночный темп, и, думаю, завтра мы сможем добиться хорошего результата.