Серхио Перес пожертвовал 170 тысяч долларов пострадавшим от землетрясения в Мексике

Пилот "Форс Индии" Серхио Перес пожертвовал более 170 тысяч долларов пострадавшим от землетрясения в Мексике. Число жертв в результате землетрясения магнитудой 7,1 достигло 216.

– Я глубоко шокирован тем, что переживает моя страна, – написал на своей странице в Инстаграме Перес. – Мы должны объединиться. С фондом Карлоса Слима мы решили дать старт кампании по сбору средств для пострадавших. Я жертвую 3 миллиона песо, а фонд Слима будет жертвовать пять песо за каждый один песо, который будет направлен в фонд поддержки пострадавших от землетрясения.