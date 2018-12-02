Серхио Перес: "Отношения с Оконом никогда не были хорошими"

Пилот "Форс Индии" Серхио Перес признался, что у него не было хороших отношений с Эстебаном Оконом. Француз был напарником мексиканца два года, а с 2019 года Окона заменит Лэнс Стролл.

– Честно говоря, наши отношения никогда не были хорошими, – цитирует F1Today Переса. – Мы оба профессионалы, но контактов за пределами трассы не было. С моими предыдущими партнерами отношения были более глубокими. Можно вспомнить Хюлькенберга. Отношения были непростыми, потому что мы очень конкурентоспособны. А когда перестали быть партнерами по команде, отношения внезапно стали лучше. Все зависит от личности. Есть пилоты, которые могут разделять дела на трассе и за ее пределами. Все разные.