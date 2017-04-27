Серхио Перес: "От Сочи у меня прекрасные воспоминания"

"Форс Индии" Серхио Перес поделился воспоминаниями от предыдущих гонок "Гран-при России" и планами на предстоящий этап. Гонщикподелился воспоминаниями от предыдущих гонок "Гран-при России" и планами на предстоящий этап.

- Я был на подиуме здесь, в Сочи, два года назад, - вспомнил Перес. - И поэтому об этой трассе у меня всегда очень теплые воспоминания. У меня вообще здесь многое получается - в каждой гонке мне удавалось зарабатывать очки. Хотелось бы, чтобы такая тенденция продолжалась бесконечно.

- Какие особенности у российской трассы?

- Она очень техничная, на ней не так просто показать лучший круг - некоторые повороты не просматриваются, и это делает трассу немного коварной. Плюс она очень мягкая, что заставляет все время быть крайне сконцентрированным.

- На какой результат рассчитываете здесь в этом году?

- Гонка в Бахрейне была для нас очень тяжелой. Вообще весь тот уик-энд был непростым и, откровенно говоря, неудачным. Мы должны были быть гораздо выше, чем в итоге финишировали. Учитывая столкновение Сайнса и Стролла, мы просто обязаны были использовать свои шансы. Поэтому в Сочи надеемся на некоторую компенсацию от фортуны и самих себя, конечно. Впрочем, только начало сезона, думаю, мы еще будем прогрессировать. Какие-то выводы до Барселоны делать бессмысленно.

- Как вам кажется, сезон так и пройдет под знаком соперничества между "Феррари" и "Мерседесом"?

- Пока они действительно выглядят самыми сильными. Но на третьем этапе глупо сбрасывать кого бы то ни было со счетов.

- Кто на данный момент удивил больше всех?

- "Рено". Мне кажется, они сделали огромный шаг вперед по сравнению с прошлым сезоном. "Хаас" выглядит очень конкурентоспособным, но многое будет зависеть от того, насколько стабильно они смогут показывать результаты. (Мария МАРКОВА)

"Гран-при-2017" пройдет в ближайшее воскресенье, 30 апреля.