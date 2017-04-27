Серхио Перес: "От Сочи у меня прекрасные воспоминания"

- Я был на подиуме здесь, в Сочи, два года назад, - вспомнил Перес. - И поэтому об этой трассе у меня всегда очень теплые воспоминания. У меня вообще здесь многое получается - в каждой гонке мне удавалось зарабатывать очки. Хотелось бы, чтобы такая тенденция продолжалась бесконечно.
- Какие особенности у российской трассы?
- Она очень техничная, на ней не так просто показать лучший круг - некоторые повороты не просматриваются, и это делает трассу немного коварной. Плюс она очень мягкая, что заставляет все время быть крайне сконцентрированным.
- На какой результат рассчитываете здесь в этом году?
- Гонка в Бахрейне была для нас очень тяжелой. Вообще весь тот уик-энд был непростым и, откровенно говоря, неудачным. Мы должны были быть гораздо выше, чем в итоге финишировали. Учитывая столкновение Сайнса и Стролла, мы просто обязаны были использовать свои шансы. Поэтому в Сочи надеемся на некоторую компенсацию от фортуны и самих себя, конечно. Впрочем, только начало сезона, думаю, мы еще будем прогрессировать. Какие-то выводы до Барселоны делать бессмысленно.
- Как вам кажется, сезон так и пройдет под знаком соперничества между "Феррари" и "Мерседесом"?
- Пока они действительно выглядят самыми сильными. Но на третьем этапе глупо сбрасывать кого бы то ни было со счетов.
- Кто на данный момент удивил больше всех?
- "Рено". Мне кажется, они сделали огромный шаг вперед по сравнению с прошлым сезоном. "Хаас" выглядит очень конкурентоспособным, но многое будет зависеть от того, насколько стабильно они смогут показывать результаты. (Мария МАРКОВА)
"Гран-при-2017" пройдет в ближайшее воскресенье, 30 апреля.