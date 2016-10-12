10:04 | ФОРМУЛА-1

Серхио Перес: "Остался в "Форс Индии", потому что выбираю стабильность"

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Пилот "Форс Индии" Серхио Перес объяснил, почему решил остаться в нынешней команде на следующий сезон. Мексиканца, напомним, приглашала "Рено".

– Я все же решил остаться в "Форс Индии", сохранить стабильность, – цитирует F1i Переса. – Эта команда помогла мне развить карьеру. Мне пришлось все взвесить. Контракт на год с возможностью продления, потому что я хочу видеть, где мы окажемся в конце 2017 года. А потом оценю все варианты. Не хочется попасть в ситуацию как в "Макларене". Хотя тот опыт помог мне стать тем, кем я являюсь.

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