Серхио Перес: "Остался в "Форс Индии", потому что выбираю стабильность"

Пилот "Форс Индии" Серхио Перес объяснил, почему решил остаться в нынешней команде на следующий сезон. Мексиканца, напомним, приглашала "Рено".

– Я все же решил остаться в "Форс Индии", сохранить стабильность, – цитирует F1i Переса. – Эта команда помогла мне развить карьеру. Мне пришлось все взвесить. Контракт на год с возможностью продления, потому что я хочу видеть, где мы окажемся в конце 2017 года. А потом оценю все варианты. Не хочется попасть в ситуацию как в "Макларене". Хотя тот опыт помог мне стать тем, кем я являюсь.