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19:21 | ФОРМУЛА-1

Серхио Перес: "Окон был слишком оптимистичен"

Пилот "Форс Индии" Серхио Перес считает Эстебана Окона виноватым в столкновении на 31 круге гонки. В результате контакта на машине Переса случился прокол шины, а на машине Окона сломалось переднее антикрыло.

– У нас был контакт на старте, и там я виноват на сто процентов, – цитирует F1i Переса. – Беру на себя за это ответственность. С самого начала включил неправильный режим работы двигателя и никого не видел.

Но во втором случае Эстебан был слишком оптимистичен, потому что там не было места для двух машин. И у него была возможность попытаться обойти меня на следующей прямой. Жаль, что так получилось. Это испортило гонку нам обоим. Мы должны все это обсудить.

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