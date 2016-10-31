Серхио Перес: "Огорчен, что застрял за "Уильямсом"

Пилот "Форс Индии" Серхио Перес выразил разочарование десятым местом в гонке "Гран-при Мексики". По словам гонщика, он должен был опередить двух пилотов "Уильямса".

– Я набрал одно очко, но огорчает, что застрял за "Уильямсами", которых не смог обойти, – цитирует Motorsport Переса. – Я испробовал все, но на прямых у "Уильямса" есть преимущество, поэтому обогнать не получилось. Возможно, мы недооценили влияние шин на гонку, нам следовало бы как-то поработать со стратегией. Приятно, что болельщики меня поддерживали все равно. Они заряжали меня позитивом всю неделю. Хотелось выступить перед ними лучше.