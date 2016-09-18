Серхио Перес обвинил стюардов ФИА в непоследовательности

Пилот "Форс Индии" Серхио Перес выразил недовольство штрафом, который ему выписали стюарды "Гран-при Сингапура" после квалификации. Мексиканец показал 10-й результат, но лишился восьми мест за два нарушения. Пяти мест его лишили за превышение скорости на трассе в режиме двойных желтых флагов из-за аварии Ромэна Грожана. Еще трех позиций он был лишен за обгон Эстебана Гутьерреса в режиме желтых флагов.

– Гутьеррес, который ехал передо мной, слишком сильно замедлился, – цитирует F1i Переса. – Но стюарды даже не удосужились спросить у него, почему он так медленно ехал. Что касается другого нарушения, то я не вижу в этом ничего плохого. Я потерял 0,6 секунды в двух поворотах. Я проехал достаточно медленно. Есть много несоответствия и несправедливости в принятии решений стюардами от гонки к гонке.