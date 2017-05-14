Серхио Перес: "Невероятный день для "Форс Индии"

Пилот "Форс Индии" Серхио Перес, занявший четвертое место в гонке "Гран-при Испании", отметил отличную работу своей команды. Гонщик также подчеркнул, что главные соперники не набрали много очков. Его партнер по команде Эстебан Окон стал пятым. Четвертое место стало для Переса лучшим результатом в текущем сезоне.

– Это был невероятный день для "Форс Индии", – цитирует Sky Sports Переса. – Наши основные соперники не набрали много очков. Команда проделала отличную работу. Мы 15 раз подряд набирали очки. Команда всегда отлично готовит машины к гонке, так что нужно отдать им должное. Это ключ к выступлению без всяких проблем. Нам сложно развиваться так же, как топ-командам, но, если мы будем вкладывать в работу сердце, сможем продолжить двигаться вперед.