Серхио Перес: "Не жалею, что отказался переходить в "Рено"

Гонщик "Форс Индии" Серхио Перес заявил: он не жалеет о том, что в 2016 году отказался переходить в "Рено", несмотря на существенный прогресс, которого французская команда достигла в межсезонье.

– Я думаю, что "Рено" удивила многих, – приводит Autosport слова Переса. – Эта команда сделала большой шаг вперед. Интересно посмотреть на то, какими темпами коллектив будет прогрессировать в будущем.

Жалею ли я, что отказался переходить в "Рено"? Нет. Я счастлив в "Форс Индии". Посмотрим, насколько мы сможем прибавить в Барселоне в сравнении со своими главными конкурентами. В данный момент команда занимает четвертое место в Кубке конструкторов. Пока что все выглядит очень неплохо.