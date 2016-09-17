Серхио Перес может быть наказан за превышение скорости в квалификации под желтыми флагами

Пилот "Форс Индии" Серхио Перес может быть наказан перед гонкой "Гран-при Сингапура". Как сообщает Motorsport, мексиканца после квалификации, где он стал десятым, вызвали к себе стюарды. Они расследуют превышение скорости, которое якобы допустил Перес в режиме двойных желтых флагов в повороте, где вылетел с трассы Ромен Грожан. Сам мексиканец уверен, что не виновен.

– Эта сессия была очень сложной для меня, – цитирует Motorsport Переса. – Я три раза попадал под желтые флаги. Так что часто приходилось сбрасывать скорость. Из-за этого потерял в сумме 0,6 секунды. Думаю, у нашей команды есть все данные в мою пользу.