18:39 | ФОРМУЛА-1

Серхио Перес может быть наказан за превышение скорости в квалификации под желтыми флагами

0
0
0
1

Пилот "Форс Индии" Серхио Перес может быть наказан перед гонкой "Гран-при Сингапура". Как сообщает Motorsport, мексиканца после квалификации, где он стал десятым, вызвали к себе стюарды. Они расследуют превышение скорости, которое якобы допустил Перес в режиме двойных желтых флагов в повороте, где вылетел с трассы Ромен Грожан. Сам мексиканец уверен, что не виновен.

– Эта сессия была очень сложной для меня, – цитирует Motorsport Переса. – Я три раза попадал под желтые флаги. Так что часто приходилось сбрасывать скорость. Из-за этого потерял в сумме 0,6 секунды. Думаю, у нашей команды есть все данные в мою пользу.

0
0
0


Материалы REN-TV

Владимир Путин рассказал, чем занимаются его дочери ...

ФСБ выясняет, как российскому сенатору удалось скрыть судимость...

Александр Лукашенко одобрил вынос российского флага на открытии...

В Сети появилось видео, на котором неонацисты обсуждают кровавый...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

КолобокКолобков

Не может, а должен быть наказан. Всё было слишком очевидно.

18:59

Материалы других СМИ


Материалы других СМИ