Серхио Перес: "Квят допустил ошибку – он не контролировал себя"

Пилот "Форс Индия" Серхио Перес финишировавший на восьмом месте "Гран-при США", подчеркнул, что добился неплохого результата, учитывая столкновение с Даниилом Квятом. В 11-м повороте россиянин въехал в заднюю часть машины мексиканца, из-за чего его развернуло. Квят за это получил десятисекундный штраф.

– Восьмое место – неплохой результат, если брать во внимание тот факт, что случилось на первом круге гонки, – приводит Autosport слова Переса. – На торможении в 11-м повороте Квят сильно въехал в заднюю часть моей машины. Он допустил ошибку и не контролировал себя.

После контакта я оказался на последнем месте, а машина понесла повреждения. Мне было трудно наверстывать упущенное, но шаг за шагом мы смогли вернуться в очковую зону.

По ходу гонки мы принимали правильные стратегические решения, что помогло нам отыграть несколько позиций на двух пит-стопах.

Могу сказать, что в таких обстоятельствах я рад завоевать четыре очка и подняться на седьмое место в общем зачете. Очки, добытые в сложных ситуациях, важны вдвойне. Но я все равно жалею о том, что все так случилось, ведь я мог финишировать на пятом месте.