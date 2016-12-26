17:16 | ФОРМУЛА-1

Серхио Перес: "Форс Индия" в следующем году может бороться за место в тройке"

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Пилот "Форс Индии" Серхио Перес считает, что в следующем году его команда может добиться рекордных успехов. По его словам, такую возможность предоставят кардинальные изменения в регламенте.

– Следующий год дает возможность нам быть очень успешными, – цитирует Motorsport Переса. – Будут изменены правила, и это дает шанс всем. Мы можем побороться за место в первой тройке. Каждый год мы двигались вперед, и я вижу хороший потенциал. По ходу сезона мы тоже умеем дорабатывать машину, делать ее быстрее. Это вселяет оптимизм.

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