Сергей Злобин: "Скоро в "Формуле-1" появятся пешеходные переходы"

Известный российский автогонщик и бывший тест-пилот команды "Минарди" Сергей Злобин заявил, что разочаровался в "Формуле-1".
– Не смотрел "Гран-при Монако", как и предыдущий "Гран-при". В этом году ни одной не смотрел, потому что гонки перестали быть гонками, – отметил Злобин. – У меня пропал интерес. Сейчас это борьба бюджетов, а не пилотов. Плюс появились какие-то странные нововведения, якобы для безопасности, а на самом деле бред. Скоро появятся светофоры, пешеходные переходы... Когда они начали обсуждать, что девушек надо убрать со старта, а поставить мальчиков-геев, я решил вообще не касаться этого.
Смотреть там сейчас в принципе нечего. Чтобы понять, что такое "Формула-1" надо съездить в музей "Феррари" и посмотреть, какие раньше были болиды. Идеальные машины, идеальные трассы, идеальные пилоты. Сейчас идеальных пилотов осталось 3-4 человека, идеальных машин осталось три, идеальных трасс – ни одной. Монако – традиционная, но далеко не идеальная. Повторюсь, сегодня в "Формуле-1" смотреть нечего. (Михаил ПОТАПОВ)
ollzimin
народ, недавно нашел уникальный способ как быстро накачать пресс (и другие мышцы) без физических усилий, диет и прочей лабуды. После двух недель использования миостимулятора убрал пивное пузу и начали проступать кубики, подкачал бицепс и ноги, а жена убрала в талии пару сантиметров и сделала красивый живот. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, да и стоит копейки. Вот здесь я о нем и вычитал--- http://myway.2sms.ru
20:54
george64
Про мальчиков-геев - это как-то того... нетолерантно. )
20:39