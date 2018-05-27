Сергей Злобин: "Скоро в "Формуле-1" появятся пешеходные переходы"

Известный российский автогонщик и бывший тест-пилот команды "Минарди" Сергей Злобин заявил, что разочаровался в "Формуле-1".

– Не смотрел "Гран-при Монако", как и предыдущий "Гран-при". В этом году ни одной не смотрел, потому что гонки перестали быть гонками, – отметил Злобин. – У меня пропал интерес. Сейчас это борьба бюджетов, а не пилотов. Плюс появились какие-то странные нововведения, якобы для безопасности, а на самом деле бред. Скоро появятся светофоры, пешеходные переходы... Когда они начали обсуждать, что девушек надо убрать со старта, а поставить мальчиков-геев, я решил вообще не касаться этого.

Смотреть там сейчас в принципе нечего. Чтобы понять, что такое "Формула-1" надо съездить в музей "Феррари" и посмотреть, какие раньше были болиды. Идеальные машины, идеальные трассы, идеальные пилоты. Сейчас идеальных пилотов осталось 3-4 человека, идеальных машин осталось три, идеальных трасс – ни одной. Монако – традиционная, но далеко не идеальная. Повторюсь, сегодня в "Формуле-1" смотреть нечего. (Михаил ПОТАПОВ)