Сергей Сироткин: "Я способен соперничать с Хюлькенбергом"

Резервный пилот "Рено" Сергей Сироткин в интервью F1News.Ru подчеркнул, что во время свободных заездов в Барселоне он убедился, что способен ехать на уровне боевого гонщика команды Нико Хюлькенберга.

– Вы удовлетворены свободными заездами в Барселоне? Машина снова сломалась, но на этот раз вы проехали большую дистанцию, чем в Сочи…

– Да, намного большую! (Смеется.) Здесь мы провели одну полноценную серию из шести быстрых кругов, так что я успел хотя бы что-то почувствовать, потому что в Сочи до быстрого круга дело вообще не дошло. Здесь же эти 5-6 кругов получились очень неплохими. Мой темп в этот момент оказался сопоставим с темпом Нико Хюлькенберга, что меня даже немного удивило, ведь я даже близко не подобрался к своему пределу.

Потенциал еще оставался, но, к сожалению, уже на круге возвращения на пит-лейн мы заметили утечку жидкости. В боксах машину проверили и нашли причину – дело было не в какой-то маленькой трубке, которая выскочила из паза, проблема оказалась гораздо серьезнее. Протекал элемент двигателя, а разборка и сборка силовой установки достаточно трудоемкий процесс, так что тренировка для меня закончилась.

– Вы много потеряли на этом? Не секрет, что в Сочи планировалось, что вы проедете всего десять кругов, двумя сериями по пять…

– В этот раз планировался чуть больший пробег, я потерял около трети от того, что мог проехать. Конечно, это не очень приятно, но позитивный момент в том, что темп у меня был хороший, и я еще раз убедился в том, что способен ехать на уровне Нико.

– Это ваше личное ощущение, или так считают в команде?

– Я не собираюсь себя превозносить, я просто увидел сам, что с ним можно бороться. Команда тоже осталась довольна – судя по их комментариям, они увидели то же, что и я.