Сергей Сироткин: "Я спокоен по поводу своего будущего"

Российский пилот "Уильямса" Сергей Сироткин отметил, что не переживает по поводу своего будущего в "Формуле-1". В своем дебютном сезоне россиянин за 12 гонок не смог набрать очков и идет на последнем в общем зачете. Сироткин не смог закончить гонку на "Гран-при Германии" после протечки моторного масла.

– Это непросто. У меня такая ситуация, с которой не каждому пилоту приходится сталкиваться, – цитирует Сироткина F1today.net. – Однако я ценю то, что я в команде и готов к вызову. Ни у кого в "Формуле-1" нет гарантий. Худшее, что можно сделать, – это начать думать о следующем сезоне. Я знаю свою задачу, знаю, что ждет от меня команда. Я люблю свою работу и вкладываю в нее душу. Я спокоен по поводу своего будущего.