Сергей Сироткин: "Я почти живу на базе "Уильямса"

Российский новичок "Уильямса" Сергей Сироткин наилучшим образом готовится к новому сезону "Формулы-1". По словам россиянина, он очень много времени проводит на базе команды.

– Я очень волнуюсь перед стартом сезона, – приводит сайт "Уильямса" слова Сироткина. – Я много времени провел на базе, почти живу здесь. Я много тренировался и работал на симуляторе, пробуя различные настройки машины. Я много общался с инженерами и познакомился со всеми на базе.

Сейчас весьма сложный, но интересный период. Я готовлюсь к сезону наилучшим образом.