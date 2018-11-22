Сергей Сироткин: "Я мог показать намного больше в "Формуле-1"

Пилот "Уильямса" Сергей Сироткин считает, что он мог проявить себя лучше в нынешнем году.

-Мне очень-очень печально. Потому что я честно верю, что проделал хорошую работу. То, как мы начали сезон, как мы отреагировали, как сплотились. Конечно, я уверен, что в некоторых ситуациях я мог бы справиться лучше. Безусловно. Но так со всем в жизни. Оглядываясь назад, вы всегда можете найти что-то, что могли бы сделать иначе. То же самое и в гонках, - цитирует россиянина Motorsport.com. - Тем не менее, мне печально, что я не смог показать всего, что мог в Ф-1. Я думаю, я мог показать намного больше. Давайте скажем так – если в определенный момент у меня будет еще один шанс, я готов им воспользоваться и доказать, что способен на большее, чем показал в этом году по объективным причинам.

Напомним, в следующем сезон Сироткина заменит Роберт Кубица.

Все о "Формуле-1" – здесь.