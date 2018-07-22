Сергей Сироткин: "Я был уверен в себе, но мне сказали остановиться"

Пилот "Уильямса" Сергей Сироткин подчеркнул, что неплохо проводил гонку на "Гран-при Германии" до проблем с болидом. Российский гонщик незадолго до финиша вынужден был сняться - его автомобиль задымился.

- Это была хорошая гонка, и мне пришлось много побороться на старте, - цитирует официальный сайт "Уильямса" Сироткина. - У меня были хорошие противостояния, в которых я выходил победителем, но были и те, в которых я уступил, хотя не должен был. Но после того, как гонка вошла в русло, мы шли хорошо, справлялись с управлением. Темп был нормальным. Когда начался дождь, я был уверен в себе и быстро ликвидировал разрыв между машинами. Когда автомобиль безопасности ушел, я почувствовал, что это наш шанс, но, к сожалению, со мной связались и сказали немедленно остановиться.