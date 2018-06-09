Сергей Сироткин: "Вторая тренировка сложилась очень плохо"

Российский пилот "Уильямс"​ Сергей Сироткин, ставший последним по итогам второй практики в Канаде, считает, что ему удастся прибавить, когда будет решена проблема с шинами. По его словам, все оказалось немного хуже, чем ожидала команда.

– Конечно, мы не на лучших позициях, но честно говоря, вторая тренировка сложилась очень плохо, – цитирует F1 News Сироткина. – Я никак не мог добиться от шин нормальной работы, а мы знаем, как это важно. Разобравшись с этим, думаю, мы серьезно прибавим. Пока нам не всегда просто понять, как добиться от шин максимума. В первой сессии на более жестком составе дела шли намного лучше, но на мягких ничего не работало.

– Подобные проблемы преследуют вас с Барселоны?

– Они проявляются время от времени. Иногда все работает хорошо, иногда нет. Кроме того, есть вещи, которые нужно сделать. Можно сказать, мы еще до того, как покинули боксы, знали, что ситуация не идеальна. Мы понимали, что покажем не самые высокие результаты, но все оказалось немного хуже, чем мы ожидали. Эффективность шин очень сильно влияет на время на круге, но на деле ситуация, вероятно, не столь разочаровывающая, как наши позиции.