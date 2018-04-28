Сергей Сироткин: "Вторая практика в Баку стала для меня худшей в сезоне"

Пилот "Уильямса" Сергей Сироткин отметил, что пятничная практика "Гран-при Азербайджана" получилась для него неоднозначной. В первой сессии россиянин был восьмым, а во второй – 17-м.

– Временами мы видели признаки прогресса, особенно с утра, – цитирует F1i Сироткина. – Но есть большой контраст между началом пятницы и ее окончанием. Первая сессия оказалась положительной, мы собрали много информации, показали хороший темп. Во второй части дня все осложнилось. У меня было ограниченное количество доступных шин. Мне удавалось порой проводить чистые круги, но не подряд. Впрочем, собрали данные о работе шин, их разогреве. Хотя могу сказать, что эта вторая практика стала для меня худшей в году.