Сергей Сироткин: "Вчера опробовал новое сиденье болида. По ощущениям, стало лучше"

Пилот "Уильямса" Сергей Сироткин рассказал, что проблему с сиденьем, с которой он столкнулся на гонке в Барселоне, удалось исправить. После "Гран-при Испании" россиянин рассказал, что из-за технических проблем он провел своего рода гонку на выживание.



- После гонки в Барселоне вечером мы провели брифинг и добились хороших результатов, - цитирует Motorsport Week Сироткина. - На прошлой неделе я посетил завод команды и опробовал новое сиденье вчера перед отлетом в Монако. По ощущениям, все стало гораздо лучше. Проблема была в болевых ощущениях во время гонки, но пилот не обращает на это внимания во время заезда. Проблема больше заключалась в том, что было некомфортно находиться в кокпите. Да, боль была, но это не было главной проблемой.

После пяти этапов Сироткин не набрал ни одного очка.