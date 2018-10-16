Сергей Сироткин: "В Техасе" один из лучших современных автодромов"

Пилот команды "Уильямс" Сергей Сироткин поделился своими ожиданиями от предстоящего этапа в США.

- В Техасе находится, наверное, один из лучших современных автодромов. – приводит слова Сироткина Autosport. – Очень быстрый первый сектор, с большим количеством чередующихся левых и правых поворотов, затем следует длинная прямая с жесткой зоной торможения, которая является лучшим местом для обгона в гонке, а также очень извилистая последняя часть круга. Еще одна трасса, на которой я никогда не ездил и с нетерпением ждал.

Гран-при США пройдет с 19 по 21 октября.