Сергей Сироткин: "В Техасе" один из лучших современных автодромов"

Пилот команды "Уильямс" Сергей Сироткин поделился своими ожиданиями от предстоящего этапа в США.
- В Техасе находится, наверное, один из лучших современных автодромов. – приводит слова Сироткина Autosport. – Очень быстрый первый сектор, с большим количеством чередующихся левых и правых поворотов, затем следует длинная прямая с жесткой зоной торможения, которая является лучшим местом для обгона в гонке, а также очень извилистая последняя часть круга. Еще одна трасса, на которой я никогда не ездил и с нетерпением ждал.
Гран-при США пройдет с 19 по 21 октября.
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http://autosport.com.ru/f1/53246-sergey-sirotkin-cota-odin-iz-luchshih-sovremennyh-avtodromov