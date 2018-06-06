Сергей Сироткин: "В Монреале трасса старой школы – именно то, что мне нравится"

Пилот "Уильямса" Сергей Сироткин накануне "Гран-при Канады" признался, что с нетерпением ждет этого этапа, поскольку ему нравится трасса в Монреале. "Гран-при" пройдет с 8 по 10 июня.

- Я никогда не выступал в Монреале и очень этого жду, - приводит официальный сайт "Уильямса" слова Сироткина. - Трасса старой школы, где прямые связаны сложными шиканами с серьезными торможениями – именно то, что мне нравится. С нетерпением жду "Гран-при Канады" и надеюсь на интересную гонку.

После шести этапов Сироткин остается единственным, не считая пилота "Хааса" Ромена Грожана, кто не набрал ни одного очка.