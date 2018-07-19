Сергей Сироткин: "В Германии будет важный уик-энд. Если проект не сработает, значит, проблемы более глубокие"

Российский пилот "Уильямса" Сергей Сироткин поделился ожиданиями от тренировочного уик-энда, который команда проведет в Германии. В Хоккенхайм команда привезла очередные обновления из пакета, который должен решить концептуальные проблемы шасси FW41. В Сильверстоуне "Уильямс" уже опробовала в деле новое заднее антикрыло, однако самый большой эффект, по оценкам команды, должно дать обновленное переднее – его установят на машины Лэнса Стролла и Сергея Сироткина в предстоящий уик-энд.

- Это будет достаточно важный уик-энд, – цитирует Motorsport Сироткина. – Это детали из проекта по решению наших главных проблем. Мы очень надеемся, что все сработает, и если нет, это будет означать, что у нас гораздо более глубокие проблемы с корреляцией, что у нас есть более комплексные проблемы, которые, очевидно, намного более болезненны для команды, и на решение которых потребуется гораздо больше времени. Так что мы действительно надеемся, что все будет работать как надо.

Это не значит, что мы автоматически получим больше прижимной силы. Вообще-то мы на это не рассчитываем. Это не принесет нам серьезной прибавки во времени на бумаге. Но мы ждем, что у нас наконец появится стабильная база, платформа, которую мы сможем развивать, добиваясь увеличения прижимной силы благодаря другим элементам машины. Но для начала нам нужна стабильная база, которой у нас не было с начала этого сезона.

Как следствие, мы, пилоты, должны почувствовать больше уверенности в машине. Но это должно произойти естественным путем за счет более стабильного поведения воздушного потока. Инженеры в свою очередь смогут делать полноценные выводы о работе машины. Они будут больше доверять полученным данным. Потому как сейчас мы часто находимся в замешательстве относительно того, как будет реагировать машина.