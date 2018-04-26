Сергей Сироткин: "В Баку надеемся выступить лучше, чем в предыдущих гонках"

Пилот "Уильямса" Сергей Сироткин накануне "Гран-при Азербайджана" отметил, что команда рассчитывает улучшить результаты по сравнению с предыдущими гонками. На трех первых этапах сезона россиянин и его напарник Лэнс Стролл не набрали ни одного очка.

– Плюс бакинской трассы в том, что здесь в ходе гонки может произойти все, что угодно, – приводит f1news слова Сироткина. – Чем больше будет разных событий, тем лучше для нас, ведь мы можем всем этим воспользоваться. Нам нечего терять. Надо просто разумно действовать, стараться получше выполнить стоящие перед нами задачи и извлекать максимум выгоды из чужих ошибок. Подиум? Ставить перед собой такую цель было бы чересчур оптимистично, но мы однозначно надеемся выступить лучше

"Гран-при Азербайджана" пройдет с 27 по 29 апреля.