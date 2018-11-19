Сергей Сироткин: "В Абу-Даби надеемся попасть в очковую зону"

Пилот команды "Уильямс" Сергей Сироткин поделился ожиданиями от Гран-при Абу-Даби.

– У вас остается последняя гонка в этом сезоне. Чего ждете от этапа в Эмиратах?

– Как и на любой этап, поеду с хорошим настроением. Учитывая, как складывается этот год, ничего не хочу говорить об ожиданиях. Будет непросто.

– Российские болельщики надеются увидеть вас в очковой зоне.

– Мы тоже. Проблема в том, что, опираясь на наш темп и выступление, очков не набрать. Шансы оставляют только экстремальные обстоятельства, которые не зависят от нас. Дай бог, случится чудо, и мы заработаем драгоценные и заслуженные очки. Но ехать в Абу-Даби, вооружившись только верой и надеждой, неправильно. (Евгений Белоусов)

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