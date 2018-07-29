Сергей Сироткин: "Уильямс" провел первую половину сезона на хорошем уровне"

Российский пилот "Уильямса" Сергей Сироткин отметил, что команда завершила первую половину сезона на хорошем уровне. Россиянин сегодня финишировал на "Гран-при Венгрии" на 16-м месте.

- Можно сказать, что мы завершили первую половину сезона на высоком уровне, - приводит "Р-Спорт" слова Сироткина. - Это не так заметно по нашим результатам, но если посмотреть на то, с каких позиций мы стартовали, мы можем быть доволны нашим выступлением. Проведем анализ во время летнего перерыва. Мы, так или иначе, можем извлечь из этой гонки позитивные моменты.