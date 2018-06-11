Сергей Сироткин: "У нас была самая медленная машина на "Гран-при Канады"

Российский пилот "Уильямса" Сергей Сироткин после "Гран-при Канады" рассказал о своих проблемах во время гонки. Он финишировал 17-м с отставание от лидера в два круга.

- Это была очень сложная гонка. Особенно было сложно в начале на более жестких шинах, чем у всех остальных команд, - приводит пресс-служба "Уильямс" слова Сироткина. - И все же несколько позиций на старте я отыграл. Но поддерживать скорость остальных было невозможно из-за сейфити-кара и более жестких шин. У нас была самая медленная машина на этапе. Сделали все, чтобы завершить гонку. Такова ситуация, нужно смотреть правде в глаза.